15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 года в Нур-Султане, сообщил сегодня журналистам по итогам заседания Совета глав государств СНГ председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В документах, представленных главам государств для подписания, значится, что следующее заседание Совета глав государств пройдет 14 октября следующего года в городе Нур-Султане", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, возможны и неформальные встречи глав государств Содружества. "На протяжении нескольких лет проходят также неформальные встречи глав государств. Сегодня этому мешает пандемия, но мы все очень надеемся, что в конце концов мы сможем одолеть эту болезнь и снова вернемся к той ситуации, когда сможем встречаться в очном формате. Если такая возможность предоставится, то, я глубоко убежден, последуют и неформальные встречи глав государств СНГ", - отметил председатель Исполнительного комитета.-0-