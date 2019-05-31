Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 25 октября в Москве

31 мая, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 25 октября в Москве. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на заседании Совета глав правительств в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.
"По предложению Российской Федерации принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Москве 25 октября 2019 года", - сказал Сергей Лебедев.
Он также проинформировал, что на заседании в узком формате состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран Содружества Независимых Государств, высказались все главы делегаций.
На заседании в широком формате участники заседания обсудят подготовку проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года и cоглашения о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Без обсуждения планируется подписать прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества государств СНГ в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела. Ожидается, что главы правительств примут решение о назначении первого заместителя руководителя Антитеррористического центра стран СНГ.-0-
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