29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 6 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Такое решение было принято на заседании совета в формате видеоконференции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

На сегодняшнем заседании главы правительств обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также рассмотрели широкий спектр вопросов по другим направлениям деятельности, в том числе о совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением COVID-19.

Был также рассмотрен ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия стран СНГ в различных сферах.-0-