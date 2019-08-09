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Следующие встречи глав правительств ЕАЭС и СНГ пройдут в Москве в октябре

Политика 09.08.2019 | 11:09

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета и Совет глав правительств СНГ пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились провести следующее заседание (Евразийского межправсовета. - Прим. БЕЛТА) 25 октября в Москве, оно пройдет в увязке с другим важным мероприятием - Советом глав правительств СНГ", - сказал Дмитрий Медведев.

На сегодняшнем заседании межправсовета премьер-министры обсудили полтора десятка вопросов, среди них - нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, совместные прогнозы развития и балансы спроса и предложения в АПК на 2019-2020 годы, формирование общего финансового рынка союза и другие.-0-

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Теги
ЕАЭС, заседания, Медведев
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