Следующие встречи глав правительств ЕАЭС и СНГ пройдут в Москве в октябре

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета и Совет глав правительств СНГ пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились провести следующее заседание (Евразийского межправсовета. - Прим. БЕЛТА) 25 октября в Москве, оно пройдет в увязке с другим важным мероприятием - Советом глав правительств СНГ", - сказал Дмитрий Медведев.

На сегодняшнем заседании межправсовета премьер-министры обсудили полтора десятка вопросов, среди них - нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС, совместные прогнозы развития и балансы спроса и предложения в АПК на 2019-2020 годы, формирование общего финансового рынка союза и другие.-0-