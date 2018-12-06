Следующий саммит ЕАЭС состоится в мае 2019 года в Астане

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в мае 2019 года в Астане (Казахстан), передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее решение сегодня приняли главы государств ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге.

Председательствовать в органах ЕАЭС (Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии) в 2019 году будет Армения.-0-