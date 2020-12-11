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Политика
11 декабря 2020, 17:55

Следующий саммит ЕАЭС запланирован на май 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение следующего заседания Высшего Евразийского экономического совета запланировано на май 2021 года. Об этом сообщил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам саммита лидеров ЕАЭС, который состоялся сегодня в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя ЕЭК, комиссии на будущем заседании предстоит отчитаться о планах по реализации принятых сегодня стратегических направлениях развития экономической интеграции до 2025 года. Речь пойдет также о выполнении поручений, которые сегодня дали главы государств касательно борьбы с пандемией. В частности, по организации массового производства вакцины от коронавируса на территории стран ЕАЭС, что, по мнению лидеров этих стран, позволит оперативно вернуть возможность свободного перемещения граждан в ЕАЭС.-0-

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