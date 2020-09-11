Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами - БИСИ

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся в Беларуси ситуация не отражается на отношениях с основными партнерами, заявил во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров, сообщает БЕЛТА.

"Та турбулентность, которая сейчас происходит в Беларуси, - это временная ситуация, которая никак не отражается ни на географическом положении, ни на транзитных возможностях, ни на экспорте Беларуси, ни на ее отношениях со своими основными партнерами", - сказал Олег Макаров.

Более того, по его словам, на сегодняшний день мы находимся перед новыми возможностями, которые необходимо использовать. "Они связаны с выходом мира из пандемии. Мы полагаем, что глобально мир не сразу может выйти на те рубежи, которые были у него до COVID-19, но регионально, в рамках евразийства, мы могли бы делать действительно новые, большие шаги", - добавил директор БИСИ.-0-

Ли Юнцюань: любая попытка превратить суверенное государство в пешку геополитической игры аморальна Об этом заявил во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" директор Института международных отношений Университета Китайской академии общественных наук Ли Юнцюань.

Белорусский народ способен решать свои проблемы без вмешательства извне - Цай Вэньхао "Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Мы твердо убеждены, что белорусы чрезвычайно сплоченный народ, способный решать свои проблемы без вмешательства извне", - сказал Цай Вэньхао.