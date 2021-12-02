Слуцкий: санкции против Беларуси не помогут наладить жизнь в разрушенных Западом странах

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Никакие санкции против Беларуси не помогут наладить жизнь в разрушенных Западом странах Ближнего Востока и Африки. Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает БЕЛТА.

"Введение санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом - лицемерная попытка переложить ответственность за последствия колонизаторской политики коллективного Запада в новейшей истории", - написал Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Никакие рестрикции против белорусских властей не помогут наладить жизнь в Ираке, Сирии и остальных странах, разрушенных западными "цивилизаторами". Так же, как не помогут беженцам вернуться в свои дома или обрести новые", - указал российский политик.

По его мнению, по сути, Минск сейчас "наказан" за результат действия многочисленных коалиций во главе с США. "Запад, якобы насаждающий демократии по всему миру, на самом деле пытается взять реванш по установлению гегемонии. Попутно, правда, взваливая на других "сопутствующий ущерб", - подчеркнул Леонид Слуцкий.-0-