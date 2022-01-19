Слуцкий: заявления Госдепа США по референдуму в Беларуси - грубая попытка давления на суверенное государство

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заявления Госдепа США являются бесцеремонными, они оторваны от реальности и носят параноидальный характер. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания высокопоставленного представителя Госдепа США о предстоящих совместных учениях Беларуси и России, а также о проекте Конституции Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Бесцеремонность заявлений Госдепартамента может сравниться разве что с их отдаленностью от реальности, не говоря уже об их параноидальном характере, - подчеркнул Леонид Слуцкий. - Судя по всему, любая активность Вооруженных сил РФ теперь будет вызывать у США нездоровую реакцию. А ведь речь идет о совместных учениях с одним из наших ближайших союзников. И необходимость в налаженном взаимодействии между нашими странами только что показала ситуация в Казахстане".

"Что касается конституционного референдума в Беларуси: все эти заявления - очередная и довольно грубая попытка вмешательства и давления на суверенное государство, - заявил глава думского комитета по международным делам. - Как и по какой Конституции жить - должен решать только белорусский народ, без подсказок извне. И уж точно не США, которые наводнили Европу своими ядерными боеголовками, делать подобные комментарии. Инициатива России о гарантиях безопасности, где в том числе предусмотрен возврат любых ядерных вооружений в пределы национальных границ, все еще на столе переговоров. И все так же ожидаем письменный ответ американской стороны по каждому пункту".-0-