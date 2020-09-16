Служба внешней разведки РФ: события в Беларуси организованы и координируются из-за рубежа

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В происходящих в Беларуси событиях четко прослеживается западный след. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, текст его заявления распространила пресс-служба СВР, сообщает БЕЛТА.

"В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - подчеркнул Сергей Нарышкин.

Он отметил, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов в Беларуси. "По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Беларуси США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон пытается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил", - заявил Сергей Нарышкин.

"Только США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн", - привел данные глава СВР. По его словам, на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. "Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам", - сказал Сергей Нарышкин.

По сведениям главы СВР, США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров". "В контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Беларуси к запуску диалога с так называемым координационным советом, - указал Сергей Нарышкин. - Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан".-0-