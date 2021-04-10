"Смешно и грустно" - Макей высказался о "паузе" в отношениях с Украиной и рассказал об SMS от посла

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает "удивительные метаморфозы" в риторике властей Украины относительно сотрудничества с Беларусью. Соответствующие заявления он сделал в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В журналистском вопросе в том числе было отмечено, что, например, Президента Беларуси Александра Лукашенко с некоторых пор в Украине было велено не называть президентом. "Да, удивительные метаморфозы происходят с нашими южными соседями. Определять, кто в стране президент, не должен и не может кто-то извне. Определяет белорусский народ, - подчеркнул глава МИД. - Обратите внимание, сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та ли эта цифра или не та эта цифра. Но факт остается фактом - Александр Лукашенко победил и избран Президентом Беларуси".

"Для нас абсолютно неприемлемо, когда какие-то лица извне, основываясь на заявлениях вот этих вот беглых, переносят это на практическую сферу взаимоотношений с Беларусью. Украина поставила отношения с Беларусью на паузу. Смешно и грустно слышать об этом. Как будто эта пауза запретит людям общаться и образует паузу между народами. Мы никогда такого себе не позволим и никогда не опустимся до этого", - заявил Владимир Макей.

Министр рассказал, что посол Украины постоянно посылает ему SMS-сообщения о том, что тот или иной белорусский телеканал как-то весьма жестко подал информацию об Украине. "Мол, такого не должно быть, это непозволительно в отношениях между двумя государствами и так далее. Но на самом деле я понимаю вас - журналистов. Когда украинские телеканалы, средства массовой информации делают абсолютно необоснованные, жесткие заявления по Беларуси, граничащие практически с оскорблением, то рано или поздно, наверное, им придется нарваться на такой же адекватный ответ", - считает глава МИД.

"Я не оправдываю в целом подобного рода отношение и подачу информации. Считаю, что, конечно же, все должны вести себя достойно и, более того, достойный уровень подачи информации наоборот вызывает больше доверия и уважения. Но факт остается фактом, что, опять-таки мы вынуждены были реагировать на те вещи, которые прозвучали со стороны нашей соседки", - добавил Владимир Макей.

Тем не менее он заверил, что Беларусь заинтересована в развитии всей гаммы отношений с Украиной, включая торгово-экономические, политические, культурные. "У нас и общая граница - 1084 км. Мы тоже должны думать о том, чтобы она была границей мира, а не границей раздора. Более того, в декабре этого года мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений, и с каким багажом мы подойдем к этой юбилейной дате?" - отметил министр.-0-