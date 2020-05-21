СМИД ОДКБ пройдет 26 мая в видеоформате

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности состоится 26 мая в формате видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В повестку дня включены вопросы о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ, о сотрудничестве ОДКБ с СНГ и ШОC, - отметил пресс-секретарь. - Отдельное внимание будет уделено взаимодействию государств - членов ОДКБ на международных площадках, развитию миротворческого потенциала организации и институтов наблюдателя и партнера ОДКБ, а также совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности".

Планируется принятие ряда совместных заявлений, в частности по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН. Кроме того, на рассмотрение министров будут представлены проекты документов о плане консультаций на период второй половины текущего года - первой половины 2021 года, а также об очередном распределении квотных должностей в Секретариате ОДКБ.

"Рассматриваем предстоящее заседание СМИД ОДКБ в качестве очередного этапа развития союзнического взаимодействия в организации", - добавил пресс-секретарь.

Для проведения СМИД будут задействованы возможности Центра кризисного реагирования ОДКБ. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-