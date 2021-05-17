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Политика
17 мая 2021, 15:01

СМИД ОДКБ в Душанбе обсудит международную обстановку и примет важные политические заявления

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности пройдет 19 мая в Душанбе в очном формате с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ обсудят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран организации.

Как ожидается, СМИД примет важные политические заявления, касающиеся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Также будут рассмотрены план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года и план мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Перед началом заседания СМИД министров иностранных дел, как ожидается, примет председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.-0-

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безопасность Зась ОДКБ
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