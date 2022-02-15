15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании совета постпредов будет рассмотрен вопрос в закрытом режиме о придании СНГ как международной организации статуса наблюдателя в ОДКБ, - сказал Леонид Анфимов. - Члены совета рассмотрят сегодня этот вопрос и примут решение".

Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

На заседании заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.

Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе.

Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.-0-

Наблюдатели от СНГ рассчитывают принять участие в наблюдении за выборами президента в Туркменистане

Глава миссии наблюдателей от СНГ прибудет в Минск 23 февраля

Главы правительств СНГ планируют подписать в мае соглашение о свободной торговле услугами