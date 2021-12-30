Снопков и Го Шэнкунь обсудили актуальную повестку белорусско-китайских отношений

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции 29 декабря состоялись переговоры сопредседателей Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова и члена Политбюро ЦК КПК, члена секретариата ЦК КПК, секретаря политико-юридической комиссии Центрального комитета КПК Го Шэнкуня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в КНР.
В ходе обстоятельной беседы стороны подвели промежуточные итоги реализации договоренностей, достигнутых во время четвертого заседания межправительственного комитета в декабре 2020 года, обсудили актуальные вопросы белорусско-китайской повестки дня.
В мероприятии также приняли участие послы Беларуси и Китая Юрий Сенько и Се Сяоюн, представители различных министерств и ведомств двух стран.-0-