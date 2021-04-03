Снопков и Оверчук обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества

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3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета министров.
В рамках визита состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча состоялась в рамках празднования 25-летия со дня подписания Республикой Беларусь и Российской Федерацией Договора об образовании Сообщества Беларуси и России (2 апреля 1996 года).-0-