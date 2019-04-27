Снопков принял участие в сессиях круглого стола форума "Пояс и путь"

27 апреля, Хотан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси - председатель белорусской части белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николай Снопков в качестве представителя Президента Беларуси принял участие в работе сессий круглого стола глав государств - участников II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
В мероприятии также участвовали министр иностранных дел Владимир Макей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
Форум "Пояс и путь" предполагает проведение ряда мероприятий разного формата, которые продолжились в китайской столице. Он направлен на укрепление взаимодействия между всеми государствами инициативы.
Встреча высокого уровня проходила с участием Президента Беларуси Александр Лукашенко, который совершил визит в Пекин и также провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия. В ходе форума Александр Лукашенко призвал к координации действий стран - участниц инициативы "Пояс и путь", чтобы максимально содействовать расширению экономического сотрудничества и снятию существующих барьеров.-0-
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