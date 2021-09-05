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05 сентября 2021, 21:45

Снопков: союзная программа по созданию единого рынка газа готова

Фото из архива
Фото из архива

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзная программа по созданию единого рынка газа Беларуси и России готова, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам, мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что президенты двух стран в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами", - сказал Николай Снопков.

По его словам, при работе над союзными программами основной акцент был сделан на устойчивости экономического развития государств. "Мы наблюдаем, насколько агрессивна внешняя среда, насколько активно развивается внутристрановой или внутриблоковый протекционизм. Поэтому логично двум странам, которые уже давно в таком экономическом союзе, еще больше объединить усилия, материальные и интеллектуальные ресурсы для устойчивого развития как совместного, так и, соответственно, каждой страны отдельно взятой", - отметил заместитель премьер-министра.

"Если говорить о союзных программах в целом как о конструкции, по большому счету они формируются на основе трех базовых элементов: цель, направление и результат. Цель у всех одинаковая - создание равных стартовых условий для субъектов хозяйствования двух стран. Механизмы - унификация законодательства двух стран не на основе российской (как у нас принято это обсуждать), а на основе лучших практик в том числе и тех, которые на данный момент еще не применяются ни в Российской Федерации, ни в Республике Беларусь", - уверен Николай Снопков.

Говоря о промышленной и аграрной политике, первый вице-премьер считает важным унифицировать государствам локализацию производств российской и белорусской продукции. "Это поспособствует выполнению давнего поручения Президента по импортозамещению. Надо также понимать, что здесь будет иметь место внутренняя конкуренция, соответственно, она будет подвигать наших производителей развиваться, - подчеркнул он. - Аграрная политика - важнейший элемент, поскольку Россия является основным рынком сбыта нашей молочной и мясной продукции. Один из элементов - создание правил ограничения перемещения товаров между нашими странами на двоих. Мы видим, что существующие правила Евразийского экономического союза не очень срабатывают. Мы уверены, что в рамках двойки мы сможем найти такие подходы, которые будут справедливы с точки зрения оценки ветеринарно-санитарных качеств продукции, которая будет перемещаться в Россию и Беларусь".

"Что касается суверенитета, для меня кажется странной полемика по этой теме. Независимость была, есть и будет. Две страны уже давно работают в рамках Союзного государства и определили приоритетом прежде всего строительство экономического фундамента. К двум государствам очень ревностно относятся со стороны третьих стран, сегодня мы наблюдаем агрессивное санкционное давление на нас и Россию. Логично, когда два государства объединяются в усилиях экономического сопротивления нездоровым третьим силам. Речь идет исключительно о выстраивании экономической мощи двух стран, поэтому интеллектуальный потенциал, материальные ресурсы, природные возможности - важные элементы, которые нужно объединять, чтобы сопротивляться и расти", - обратил внимание первый вице-премьер.

Николай Снопков также добавил, что программа по созданию единого рынка газа готова. "В основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обоим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка газа. Сегодня мы констатируем, что наша цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и Европейским союзом. Рынок волатилен, поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена", - заключил он.-0-

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