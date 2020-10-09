События в Кыргызстане приняли хаотический и неуправляемый характер - депутат

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Кыргызстане приняли хаотический и неуправляемый характер. Такое мнение члена Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергея Дика публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"В Кыргызстане подобные ситуации происходят раз в несколько лет. Идет борьба севера с югом, внутренняя борьба кланов. Причиной последних событий стала нерешительность, проявленная властью. Пострадало уже более тысячи человек. Образовались (предлагаю сравнить с Беларусью) два "координационных совета", которые друг друга не признают. То есть события приняли хаотический и неуправляемый характер, - считает Сергей Дик. - Центральная избирательная комиссия Кыргызстана аннулировала итоги выборов, хотя наблюдательные миссии, в том числе ОБСЕ, признали выборы состоявшимися. Эта непоследовательность и слабость в корне отличается от подхода белорусской вертикали. У нас власть проявила принципиальность и стойкость. Только поэтому события не пошли по кыргызскому сценарию".

Депутат подчеркивает, что Беларусь выбрала мирный путь, путь обсуждений: готовится конституционная реформа, пройдет Всебелорусское народное собрание. "Мы готовы к диалогу - в Кыргызстане же ситуация вышла из-под контроля. Пример нашей страны показательный, потому что впереди выборы в Таджикистане, Молдове, потом - в России… Руководству постсоветских республик следовало бы обратить внимание, как Беларусь избежала эскалации. Необходимо избавляться от двойной морали в оценках событий, которую демонстрирует европейское сообщество. Более тысячи пострадавших в Кыргызстане, гибель жителей Нагорного Карабаха словно остаются за кадром - в отличие от раздутой шумихи в Беларуси. Надо отбросить двойные стандарты и работать над тем, чтобы не страдали люди", - резюмировал Сергей Дик.

В свою очередь глава Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов отметил, что "процессы в Кыргызстане во многом обусловлены коронавирусной составляющей, а с другой стороны, это внутриполитические проблемы. Там структура так устроена (и это отличает ее от Беларуси), что она - клановая, этнически разнообразная. С этой точки зрения ситуация в Беларуси более моноцентрична, нет таких этнических групп, как и ярко выраженного религиозного фактора. Поэтому я считаю маловероятным повторение такого же сценария в Беларуси". -0-