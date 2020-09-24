Содержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным - Цуй Цимин

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Содержание сотрудничества Беларуси и КНР становится все более насыщенным. Это отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин, который сегодня встретился с главой государства Александром Лукашенко.

"Для меня большая честь встретиться с Александром Лукашенко в связи с окончанием моей миссии в качестве посла Китайской Народной Республики. Я хочу выразить искреннюю благодарность Президенту Беларуси, Министерству иностранных дел Республики Беларусь, другим ведомствам за поддержку, оказанную мне и посольству Китая в Беларуси, за период исполнения моих служебных обязанностей", - отметил Цуй Цимин.

"За более чем 2400 дней моей работы послом Китая в Беларуси я каждый день ощущал глубокие дружественные чувства белорусского народа ко мне, сотрудникам посольства КНР и китайскому народу", - продолжил дипломат.

Цуй Цимин также отметил: "Содержание китайско-белорусских отношений и сотрудничества в различных сферах становится все более насыщенным, обмен становится все более частым. Китайская сторона выражает удовлетворение достижениями в развитии двусторонних контактов".-0-