Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу не раньше конца года - Семашко

Владимир Семашко. Фото из архива
1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу в конце нынешнего - начале следующего года. Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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