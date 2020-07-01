Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу не раньше конца года - Семашко

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу в конце нынешнего - начале следующего года. Такое мнение высказал посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

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