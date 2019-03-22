Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию - Макей

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, который сегодня вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посещает мемориальный комплекс "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение. Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан в ближайшие дни.
Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.-0-
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