Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию - Макей

22 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, который сегодня вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посещает мемориальный комплекс "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение. Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан в ближайшие дни.

Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.-0-