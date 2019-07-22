Соглашение об упрощении визового режима планируется подписать до 2 февраля 2020 - Викторин

22 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планируется подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Об этом сообщила сегодня журналистам глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, мы подпишем соглашение об упрощении визового режима. Я не могу назвать конкретную дату, но фактически все документы уже подготовлены и обе стороны проходят необходимые правовые юридические процедуры", - сказала Андреа Викторин.

Этой работой с обеих сторон занимается специальная комиссия. Предположительно, она завершит свою деятельность до ноября 2019 года. "Потому что мы прекрасно пониманием, знаем крайнюю дату подписания - 2 февраля 2020 года", - добавила она.

Глава представительства ЕС отметила значительный прогресс в отношениях с Беларусью за последние годы. В частности, практически вдвое увеличен объем помощи со стороны Европейского банка реконструкции и развития. "Многое достигнуто во взаимоотношениях Беларуси и Европейского союза. Например, создана координационная группа, которая встречается раз в полгода, обсуждает различные проблемы, связанные с правами человека, торговлей, экономическим развитием, таможенной сферой. Важно, чтобы эти проблемы обсуждались специалистами в тесном сотрудничестве", - отметила Андреа Викторин.

На взаимной основе в последнее время возрастает интерес к твининг-проектам. Они уже реализуются между Национальным банком Беларуси и банками Польши, Германии, Литвы. "Заинтересованность наблюдается со стороны ЕС, так как это дает возможность специалистам из различных государственных учреждений ЕС делиться опытом с белорусскими коллегами", - добавила Андреа Викторин.

Твининг - инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров, или бенефициаров. Твининг-проекты предполагают совместное использование экспертного потенциала органов государственного управления стран ЕС и стран-бенефициаров для достижения конкретно оговоренных обязательных практических результатов.-0-