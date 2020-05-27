Соглашения между Беларусью и ЕС о визах и о реадмиссии могут вступить в силу 1 июля, но есть условие

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашения между Беларусью и Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии могут вступить в силу с 1 июля, если ЕС успеет до конца мая уведомить белорусскую сторону о завершении процедур по ратификации документов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.

"Мы приветствуем этот шаг со стороны Европейского союза и ожидаем, что в ближайшее время нам поступит официальное уведомление о завершении процедуры ратификации. Если это произойдет до конца мая, соглашения вступят в силу с 1 июля", - отметил Андрей Шупляк.

Как сообщалось, 27 мая Совет ЕС утвердил соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии с Беларусью. Ранее эти документы одобрил Европарламент. Теперь стороны должны обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации документов.

Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима Белорусская сторона ратифицировала соглашения еще в апреле: 2 апреля их одобрили Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, 9 апреля законы о ратификации соглашений подписал Президент.

Белорусская сторона ратифицировала соглашения еще в апреле: 2 апреля их одобрили Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, 9 апреля законы о ратификации соглашений подписал Президент.

Соглашение по визам предусматривает снижение стоимости "шенгена" для белорусов до 35 евро. Многие визовые процедуры станут проще, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки - до 30 дней). Многие категории граждан, в зависимости от цели поездки, смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.-0-