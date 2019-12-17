Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и о реадмиссии могут заработать уже в 2020 году. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц, передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год может стать знаковым с точки зрения имплементации соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, - считает Эвелина Шульц. - Но все будет зависеть в конечном итоге от того, когда будут подписаны данные документы. Если они будут подписаны (а я на это надеюсь), то данные соглашения вступят в силу после подписания, то есть в 2020 году".

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии сегодня находится соглашение о реадмиссии, Эвелина Шульц отметила, что оно "уже в стадии подготовки к подписанию". "Мы ожидаем, что таковое состоится уже в ближайшее время", - добавила она.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.-0-