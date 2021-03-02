Союзное государство готово ответить на угрозу давления из-за рубежа - Кубрин

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин заявил, что Союзное государство в случае необходимости готово использовать соответствующие механизмы для защиты от давления из-за рубежа, сообщает ТАСС.

"То, что делают западные государства, причем не все западные государства, мы отлично знаем, кто является инициатором подобных выступлений. Это прибалтийские страны, Польша. Это было, есть и будет продолжаться. Поэтому это мы не обсуждаем. Но ряд направлений, которые в той или иной форме будут это сдерживать или помогать решать эту проблему (вопросы защиты информации, обеспечения антитеррористической деятельности), у нас есть. Естественно, всякие усиления в этом направлении со стороны зарубежных государств будут находить соответствующее отражение в наших мероприятиях", - сказал Алексей Кубрин, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждается ли в рамках Союзного государства тема давления из-за рубежа, направленного на дестабилизацию ситуации в России и Беларуси.

Взаимодействие между правоохранительными органами двух стран сейчас не требует какого-либо усиления. "В рамках существующих мероприятий мы предусматриваем какие-то новые инструменты и методы взаимодействия, которые повышают эффективность функционирования. Если подобные вызовы будут появляться, если будет необходимость совместного взаимодействия, это будет делаться", - отметил Кубрин.

По его мнению, у руководства ряда государств есть "элементарное чувство зависти" в отношении Москвы и Минска. "Политика, направленная на дестабилизацию обстановки в России и Беларуси, была, есть и будет продолжаться по той причине, что очень многих раздражает, что существуют такие два государства, которые очень плотно взаимодействуют, потому что аналога Союзного государства нет", - подчеркнул заместитель госсекретаря.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в Сочи обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным тему раскачивания политической ситуации в странах, отметив, что стороны обменялись закрытой информацией спецслужб.-0-