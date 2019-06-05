Союзные депутаты констатировали неисполнение в России в I квартале большинства программ СГ

5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии на состоявшемся 4-5 июня в Смоленске заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам выразили обеспокоенность низким уровнем исполнения бюджета Союзного государства в первом квартале 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"На заседании был рассмотрен вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2019 году, - отметили в пресс-службе. - Депутаты признали уровень исполнения бюджета в первом квартале 2019 года государственными заказчиками программ по отдельным разделам бюджета Союзного государства неудовлетворительно низким. Парламентарии констатировали, что на территории России большинство программ Союзного государства не исполнялось. Соответствующим профильным комиссиям Парламентского собрания предложено рассмотреть вопрос и заслушать государственных заказчиков о причинах недостаточного освоения средств по соответствующим разделам бюджета Союзного государства. Кроме того, депутаты отметили низкий уровень подготовки к проведению фестиваля-эстафеты городов-побратимов "Днепровские звезды".

Депутаты обсудили проведение инвентаризации мероприятий Союзного государства и оптимизацию бюджетных расходов при формировании проекта союзного бюджета. "Необходимая для рассмотрения этого вопроса информация в комиссию Парламентского собрания по бюджету и финансам поступила не полностью, - подчеркнули в пресс-службе. - Информация по ряду союзных мероприятий не предоставлена. В связи с этим парламентарии предложили Постоянному комитету Союзного государства совместно с государственными заказчиками - координаторами мероприятий провести анализ расходов и предоставить полученную информацию для рассмотрения на очередном заседании комиссии".

Кроме того, участники заседания обсудили состояние и перспективы сотрудничества Смоленской области с областями Беларуси. "Депутаты отметили целенаправленную работу по углублению и расширению торгово-экономического, развитию научного и гуманитарного взаимодействия, реализации соглашений о сотрудничестве, а также функционирование совместной рабочей группы по развитию торгово-экономических и иных отношений между Смоленской областью и Беларусью. В целях содействия дальнейшему развитию научно-технического сотрудничества и укреплению культурных связей между Беларусью и Смоленской областью парламентарии предложили рабочей группе подготовить предложения по реализации совместных программ, проектов и мероприятий, финансируемых с использованием средств бюджета Союзного государства", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев, в заседании приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России, Министерства просвещения России, Министерства образования Беларуси, Министерства сельского хозяйства России, Администрации Смоленской области и Оршанского районного исполнительного комитета.-0-