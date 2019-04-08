Союзные парламентарии намерены применить модельное законотворчество в СГ

8 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту пройдет 16 апреля в российском Суздале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Союзные парламентарии совместно с руководителями отделения по вопросам государственного строительства и права Научно-консультативного совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят вопрос об использовании в рамках Союзного государства потенциала модельного законотворчества", - отметили в пресс-службе.

Ранее депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту изучили опыт применения модельного законотворчества на примере функционирования различных интеграционных объединений. "По итогам рассмотрения вопроса было решено продолжить обсуждение с учетом мнений всех комиссий Парламентского собрания и профильных министерств и ведомств Беларуси и России. Соответствующие решения комиссий Парламентского собрания и мнения органов исполнительной власти поступили в Комиссию Парламентского собрания по законодательству и регламенту для дальнейшего рассмотрения", - проинформировали в пресс-службе.-0-