Союзные парламентарии обсудят новые проекты и программы в социальной сфере

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам пройдет 3 марта в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и проектов Союзного государства, рассмотрят ход работы по подготовке к проведению союзных мероприятий в 2021 году, подведут итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2020 год", - отметили в пресс-службе.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения РФ, а также министерств культуры, здравоохранения, труда и социальной защиты двух стран.-0-