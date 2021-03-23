Союзные парламентарии обсудят новые программы и проекты СГ 29 марта

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заседание комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам и по экономической политике пройдет 29 марта в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники рассмотрят вопрос об организации в Союзном государстве работы по учету имущества, созданного и (или) приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, и об использовании полученных результатов при реализации программ и проектов Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Депутатам будет представлена информация о разработке новых программ и проектов Союзного государства, а также о подготовке отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2020 год.

"Планируется обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России", - добавили в пресс-службе.

К участию приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, выступающих государственными заказчиками программ и мероприятий Союзного государства, а также представители финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России.-0-