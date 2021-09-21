Союзные парламентарии обсудят перечень научно-технологических и инновационных программ СГ

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 28 сентября в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят результаты работы комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также рассмотрят вопросы формирования примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, запланировано обсуждение вопросов по формированию и исполнению союзного бюджета, разработке новых концепций программ Союзного государства".

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, Министерства науки и высшего образования России, Министерства сельского хозяйства РФ.-0-