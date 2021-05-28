Союзные парламентарии обсудят проекты в социальной сфере на 2022 год

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Работу по подготовке новых программ и мероприятий Союзного государства в области культуры, образования и спорта будет рассмотрена на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мероприятие пройдет 4 июня в российском Суздале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии обсудят перспективы создания и реализации совместных программ и мероприятий в социальной сфере, проведение которых будет финансироваться из бюджета Союзного государства в 2022 году, - проинформировали в пресс-службе. - Также планируется рассмотреть ход работы по исполнению бюджета Союзного государства в 2021 году. Кроме того, депутаты подведут итоги и утвердят рекомендации 63-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании по вопросам строительства Союзного государства (тема заседания - "Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства")".

К участию в заседании комиссии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования, спорта и культуры Беларуси и России. "В рамках визита союзных парламентариев во Владимирскую область планируется встреча с руководством администрации и законодательного собрания региона", - добавили в пресс-службе.-0-