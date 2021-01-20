Союзные парламентарии определили методику принятия модельных законов в СГ

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На состоявшемся сегодня заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту подведены итоги прошедших 19-20 января парламентских слушаний "Модельное законотворчество в Союзном государстве", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии констатировали, что в ходе парламентских слушаний была определена методика разработки и принятия Парламентским собранием модельных законодательных актов, а также рассмотрены приоритетные сферы, которые требуют модельного регулирования, - отметили в пресс-службе. - Среди них выделены: цифровизация, обеспечение равных прав граждан и субъектов хозяйствования Беларуси и России, защита исторической памяти, охрана национальной безопасности и защита суверенитета".

Выработанные на парламентских слушаниях рекомендации будут доработаны в соответствии с поступившими от их участников предложениями.

В заседании комиссии, которое прошло в формате видеоконференции, помимо союзных парламентариев приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.-0-

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