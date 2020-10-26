Союзные парламентарии отмечают последовательный характер взаимодействия Беларуси и РФ в сфере безопасности

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, которое состоялось в режиме видеоконференции, отметили последовательный и результативный характер взаимодействия министерств и ведомств Беларуси и России в сфере безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

Союзные парламентарии продолжают контролировать работу по реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Депутатам - членам Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью была представлена информация о ходе реализации разделов документа, которыми предусмотрена деятельность министерств и ведомств Беларуси и России по координации в сфере миграционной политики, углублению военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействию в сфере защиты информационных ресурсов, обеспечению общественной безопасности.

"Депутаты отметили, что в настоящее время ведется последовательная и результативная работа министерств и ведомств Беларуси и России, в результате которой разработаны: проект плана совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России на 2021 год; проект концепции программы Союзного государства "Обеспечение общественной безопасности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, используемых для транспортного сообщения между Россией и Беларусью"; проект концепции программы Союзного государства "Совершенствование инфраструктуры пенитенциарных учреждений Беларуси и России, социального и медицинского обеспечения спецконтингента, включая улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей", - проинформировали в пресс-службе.

Ответственным исполнителям приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы парламентарии рекомендовали продолжить совместную работу с опорой на достигнутые результаты, а также внести предложения в проект приоритетных направлений на очередной плановый период.

Участники заседания обсудили вопрос, связанный с реализацией в текущем году мероприятия Союзного государства "Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России". Депутаты констатировали, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции обеспечить безопасное для здоровья детей и молодежи проведение данного мероприятия невозможно. В связи с этим государственным заказчиком-координатором - Министерством обороны РФ - было принято решение о его отмене. Средства, выделенные на проведение смены в этом году, будут возвращены в бюджет Союзного государства. Подготовка к проведению военно-патриотической смены в 2021 году будет вестись в плановом порядке.

В мероприятии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, пограничных служб Беларуси и России, Комитета государственной безопасности Беларуси, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-