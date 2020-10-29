Союзные парламентарии призвали своевременно реагировать на появление фейковой информации

29 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии считают необходимым переформатировать работу СМИ Союзного государства. Об этом было заявлено сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, которое состоялось в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Участники мероприятия обменялись мнениями об основных тенденциях трансформации современных СМИ, о развитии новых информационных и коммуникационных технологий. Особое внимание было уделено роли социальных медиа в процессе формирования информационной повестки и воздействия на общественное мнение.

"Депутаты отметили важность деятельности по объективному освещению интеграционных процессов Беларуси и России и своевременному реагированию на появление искаженной или намеренно фальсифицированной информации, - проинформировали в пресс-службе. - По мнению парламентариев, информационная политика Союзного государства в свете современной реальности и существующих информационных угроз требует серьезного переформатирования деятельности союзных средств массовой информации. В этих целях предлагается принять меры к дальнейшему развитию потенциала телевизионного канала "БелРос" - с обеспечением полноформатного режима вещания, а также организовать работу по совершенствованию и продвижению интернет-ресурсов газеты "Союзное вече", газеты "Союз. Беларусь - Россия" и журнала "Союзное государство". Редакциям союзных СМИ рекомендовано расширить присутствие и активизировать работу в социальных медиа".

Был рассмотрен также вопрос о роли региональных СМИ в процессе формирования общего информационного пространства Союзного государства. "Парламентарии сошлись во мнении, что, несмотря на ощутимое присутствие союзных СМИ в областях и регионах Беларуси и России, существует необходимость качественного повышения роли региональных средств массовой информации в формировании общего информационного пространства СГ, - отметили в пресс-службе. - В этих целях предлагается шире использовать возможности Министерства информации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кроме того, комиссиям Парламентского собрания предложено рассмотреть на своих заседаниях вопрос об активизации деятельности по популяризации идей союзного строительства, способствующей формированию общего информационного пространства СГ, путем организации такой работы в областях и регионах, которые представляют депутаты, делегированные в Парламентское собрание".

Помимо парламентариев в заседании приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, руководители СМИ Союзного государства.-0-