Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси

22 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Следующая, 56-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет на белорусской территории. Об этом сообщил первый заместитель председателя Парламентского собрания, спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, закрывая сегодня в Москве 55-ю сессию союзного парламентского органа, передает корреспондент БЕЛТА.
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