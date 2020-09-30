Союзные парламентарии в ноябре определят темы первых модельных законов

30 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России намерены в ноябре определить темы первых модельных законов Союзного государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания по итогам состоявшегося сегодня заседания Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.

"Депутаты приняли решение продолжить работу по использованию потенциала модельного законотворчества в рамках Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Вопрос был рассмотрен депутатами - членами Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту в соответствии с предложением председателя ПС спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина по усилению сотрудничества Беларуси и России через принятие модельных законов. Также инициативу использования модельного законотворчества в рамках Союзного государства поддержали эксперты во время заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Для определения конкретных тем для разработки первых модельных законодательных актов депутаты проведут парламентские слушания в ноябре этого года".

Был рассмотрен также вопрос о работе над проектом концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства. "Деятельность по его разработке была инициирована депутатами Парламентского собрания в целях формирования единой правовой системы Союзного государства, - напомнили в пресс-службе. - Для подготовки проекта концепции был проведен мониторинг исполнения положений Договора о создании Союзного государства, анализ действующей договорно-правовой базы в рамках Союзного государства и национального законодательства государств-участников, правоприменительной практики на предмет выявления отраслей, подлежащих гармонизации и унификации, выработаны формы, методы и основные направления такой деятельности. В связи с возобновлением обсуждения дорожных карт по интеграции в Союзном государстве парламентарии приняли решение о целесообразности продолжения работы над проектом концепции сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства".-0-