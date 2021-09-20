Сорочан: Беларусь всегда относилась к Молдове по-доброму и даже по-отечески

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда относилась к Молдове по-доброму и даже по-отечески. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат, который работал в Минске с 2017 года и сейчас завершает свою миссию в Беларуси, признался, что за это время проанализировал и переосмыслил двусторонние отношения государств. "За 30 лет независимости никогда Беларусь не относилась недружественно к Молдове. Это было откровенно, по-доброму, может, даже по-отечески", - сказал он.

Виктор Сорочан вспомнил о первых визитах Президента Молдовы Игоря Додона в Беларусь и его впечатлениях от разговоров с белорусским лидером. "Вы были как отец для него. Я благодарю вас за этот очень важный шаг, который вы сделали в 2018 году, когда Додон был впервые здесь и по его просьбе и по вашему указанию нам была оказана гуманитарная помощь сельхозтехникой, коммунальной. Это был очень существенный шаг для укрепления наших отношений", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, политические отношения Беларуси и Молдовы находятся на очень хорошем уровне, и Молдове надо быть в дружбе и согласии с такими странами, как Беларусь.-0-