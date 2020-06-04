Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль работы надо немного изменить - Головченко

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав правительства абсолютно боеспособный, но стиль и методы работы надо немного изменить, заявил сегодня назначенный премьер-министром Роман Головченко во время представления руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко поблагодарил главу государства за оказанное доверие, вместе с тем он отметил, что такое доверие - это аванс, за которым ответственность, в том числе за выполнение поручений.

Новый премьер-министр полностью отвечает требованиям к современному руководителю - Сергеенко Обращаясь к Роману Головченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко пожелал уверенного начала работы, реализации планов и задач, которые были поставлены главой государства.

"Конечно, получить такие посты и работать в непростое время - это тоже своеобразный вызов. Как сказал Президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных "пандемий" - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный", - отметил Роман Головченко.

Роман Головченко, Игорь Сергеенко и Сергей Румас

В то же время он считает, что в новых условиях надо "изменить немного стиль и методы нашей работы". "Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности. Потому что, увязнув в межведомственных противоречиях, мы порой теряем главное - время. А время сейчас становится критическим фактором", - сказал Роман Головченко.-0-