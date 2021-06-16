Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина

Михаил Мишустин и Роман Головченко. Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьера-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили подготовку союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий.

Также обсуждались конкретные вопросы торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства.-0-