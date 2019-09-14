Состоялся телефонный разговор Румаса с Медведевым

Фото из архива
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Министров.
Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Премьер-министр Беларуси пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
Также во время разговора были обсуждены актуальные вопросы интеграционной повестки.-0-