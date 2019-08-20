Сотрудничество Беларуси и ЮНВТО обсудили в Мадриде

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде состоялась встреча посла Беларуси в Испании, постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Павла Пустового с генеральным секретарем ЮНВТО Зурабом Пололикашвили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Во время переговоров были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества по линии Беларусь-ЮНВТО, шаги страны по упрощению визового режима, а также итоги недавнего визита генерального секретаря в Беларусь, приуроченного к ІІ Европейским играм. Зураб Пололикашвили отметил высокий уровень организации Игр и подчеркнул, что Беларусь и ее столица имеют хорошо развитую инфраструктуру для проведения крупных спортивных форумов.

Павел Пустовой рассказал о предстоящих спортивных мероприятиях, которые запланированы в Беларуси, в том числе о матчевой встрече по легкой атлетике между сборными Европы и США в сентябре 2019 года.-0-