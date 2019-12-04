Сотрудничество Беларуси с Германией в последние годы развивается в позитивном ключе - Хутерер

4 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси с Германией и ЕС в целом в последние годы развивается в позитивном ключе. Такую точку зрения выразил посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер сегодня на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры", который по 6 декабря продлится в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание на то, что экономическое развитие Беларуси в настоящее время устойчиво и стабильно. Стабильными являются и белорусско-германские контакты. "Это подкрепляется политическими и экономическими интересами и общей исторической памятью", - сказал посол.

При этом Манфред Хутерер подчеркнул, что сейчас мировой порядок сильно меняется, существует опасность новой гонки вооружений. "На фоне этой общей неуверенности нужны стабильные рамки для международного сотрудничества. Германия и ЕС нуждаются в партнерах, в том числе на восточном векторе. Беларусь может быть важным мостом между Востоком и Западом. Белорусско-германские отношения и отношения по линии Беларусь - ЕС в последние годы развиваются в позитивном ключе", - сказал Манфред Хутерер.

Как отметил посол, набирают динамику экономические отношения, особенно это касается товарооборота, инвестиций.

Важны и межчеловеческие контакты. Дипломат констатировал, что в настоящее время белорусы больше знают о Германии, нежели немцы о Беларуси. Как считает посол, обмен контактами необходимо усиливать.-0-