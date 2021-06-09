Сотрудничество со странами Азиатского региона было и остается одним из приоритетов внешней политики Беларуси - Борисевич

9 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество со странами Азиатского региона было и остается приоритетным направлением внешней политики Беларуси. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич сегодня во время Белорусско-азиатского форума, который проходит в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Замглавы белорусского МИД отметил, что взаимодействие в азиатском направлении получает практическое направление и взаимную выгоду. При этом он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сбалансированном сотрудничестве с различными регионами мира.

"Этим форумом мы продолжаем системную и последовательную работу на азиатском векторе, которую считали и считаем очень важной и интересной. Мы продолжим работать дальше, развивая взаимный интерес и инициируя новые формы контактов", - сказал Николай Борисевич.

На предложение принять участие в форуме откликнулись все приглашенные посольства стран Азиатского региона в Москве, аккредитованные по совместительству в Минске. Николай Борисевич при этом отметил, что налажена тесная работа белорусской стороны с теми азиатскими странами, которые имеют посольства в Минске.

Чуть более недели назад в Минске прошло похожее мероприятие - второй Белорусско-африканский экономический форум. По мнению замминистра, встреча с африканскими партнерами была успешной и своевременной. "Это позволило получить дополнительную информацию, экспертизу по способам дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в различных областях. И в первую очередь в экономике и торговле", - сказал замминистра.

Говоря о развитии отношений с Азиатским регионом, белорусский дипломат подчеркнул, что наша страна достигла стратегического партнерства с Китаем, поддерживает конструктивный диалог с Пакистаном, Индией, Вьетнамом. В то же время Беларусь уделяет значительное внимание отношениям с теми странами, посольства которых находятся не в Минске, а в Москве.

"Наш подход очень прост: чем больше развивается сотрудничество, чем прочнее диалог, тем лучше для нас. И это подтверждалось на многих примерах, многими событиями и ситуациями, - констатировал Николай Борисевич. - У нас не существует никаких политических проблем в двусторонней повестке и подходы по основным международным вопросам достаточно схожи. Это создает хорошую основу для развития торгово-экономического сотрудничества как главного направления двустороннего взаимодействия".

Замминистра обратил внимание, что экономики Беларуси и азиатских стран взаимно дополняют друг друга: белорусская продукция востребована в Азии, равно как и товары из этого региона востребованы в Беларуси. "Мы уже неоднократно конкретными делами доказывали, что Беларусь - надежный партнер, и продолжим это делать в будущем", - подчеркнул дипломат.-0-