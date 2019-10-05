Сотрудничество стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией обсудят в Ереване

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Заседание совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией состоится 10 октября в Ереване. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены комиссии обсудят информацию о выявленных каналах незаконной миграции и принимаемых компетентными органами мерах по профилактике и противодействию незаконной миграции, а также вопрос о присоединении Узбекистана к соглашению.

На заседании планируется рассмотреть ход реализации программы сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции на 2015-2019 годы и положений Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, а также разработанный МВД России проект Соглашения о взаимодействии стран СНГ по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.

Члены комиссии обменяются информацией о проблемных вопросах, возникающих во время реализации действующих соглашений о реадмиссии, заключенных странами Содружества. Поделятся опытом в противодействии незаконной миграции во время подготовки и проведения масштабных спортивных мероприятий, взаимодействия со СМИ и использования современных технологий в проведении информационно-пропагандистских мероприятий по противодействию незаконной миграции и связанной с ней противоправной деятельности.

Кроме того, на заседании будет утвержден план работы совместной комиссии на 2020 год и избран ее председатель на очередной срок.-0-