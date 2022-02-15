Совбез ООН обсудит пути развития сотрудничества с ОДКБ

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 февраля в видеоформате примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности". Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе мероприятия планируется обсудить пути развития сотрудничества между двумя организациями с учетом весомой роли ОДКБ в обеспечении безопасности на евразийском пространстве, - отметил пресс-секретарь. - Имеется в виду сделать акцент на противодействии террористическим и наркоугрозам, в том числе исходящим с территории Афганистана, а также перспективах подключения ОДКБ к миротворческой деятельности всемирной организации".

Заседание пройдет под председательством Российской Федерации.-0-