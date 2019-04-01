Совещание руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ пройдет 2 апреля в Кишиневе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье внеочередное совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств - участников СНГ состоится 2 апреля в Кишиневе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании планируется участие представителей национальных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).
Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития МГС, совершенствование его структуры, а также проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года в части технического регулирования.-0-
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