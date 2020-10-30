Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Окончательное решение будут принимать главы государств союза", - отметили в ЕЭК.
Ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. "Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества", - напомнили в пресс-службе.
24 сентября ЕЭК с официальным визитом посетила делегация Кубы во главе с заместителем премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. Во время совместных консультаций заместители министров иностранных дел стран ЕАЭС заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны. Как отметил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, страны союза уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году. Но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество.
В ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Статус наблюдателя при ЕАЭС имеет Молдова.-0-