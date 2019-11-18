Совет ЕС утвердил решение о подписании визового соглашения с Беларусью

18 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

Как сообщалось ранее БЕЛТА, в сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

На сайте Официального журнала ЕС текст постановления опубликован сегодня, 18 ноября, а данное решение было утверждено 14 октября.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель ранее в интервью БЕЛТА подчеркнул: "Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении. Оба соглашения вступают в силу одновременно - в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке".

При этом пока неизвестна дата, когда соглашения вступят в силу.-0-