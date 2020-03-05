Совет Федерации нацелен на дальнейшее развитие отношений с парламентом Беларуси - Матвиенко

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Федерации нацелен на дальнейшее развитие отношений с парламентом Беларуси, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приехали представительной делегацией, здесь присутствует практически все руководство верхней палаты. Это наше традиционно искреннее уважение к Беларуси, ее народу и стремление по парламентской линии развивать и расширять взаимодействие. Многое уже сделано, но, конечно, каждый этап развития требует новых подходов, - сказала Валентина Матвиенко. - Российско-белорусские отношения - это отношения стратегического партнерства, основанные на многолетней истории, общей дружбе, взаимном уважении, общности духовной, культурной, языковой. И надо деятельно заниматься укреплением и развитием наших отношений".

Спикер отметила, что Беларусь была и остается одним из важнейших партнеров России. "Мы очень серьезно продвинулись в экономическом сотрудничестве - $32 млрд взаимный товарооборот - это результат труда наших граждан, бизнеса, промышленности, сельского хозяйства. 8 тыс. предприятий сотрудничают по комплектации, много совместных производств. Важно, что Беларусь для нас - один из важнейших партнеров, а Россия - для Беларуси", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила Беларусь за обширную программу визита. "Мы сегодня весь день работаем в столице, завтра полетим в Брест. Мне кажется, очень символично в год 75-летия Великой Победы посетить Брестскую крепость. Очень важно сохранить память, быть честными по отношению к истории", - добавила спикер.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко также подчеркнул: важно сохранить и защитить историческую память. "Мы в Палате представителей приняли решение провести 9 апреля парламентские слушания, которые будут посвящены Великой Победе. И мы направим приглашение в Федеральное Собрание России принять участие в этих слушаниях, - сказал он.- В апреле будет проходить 142-я ассамблея Межпарламентского союза. Мы знаем, что российская сторона инициировала подготовку Декларации о парламентской дипломатии. Мы с ней полностью ознакомились, поддерживаем те цели и идеи, которые заложены в ней - это вопросы взаимного сотрудничества, открытого диалога. Поэтому во время заседания декларацию белорусская сторона, конечно, поддержит", - заявил он.

Владимир Андрейченко добавил: хорошие отношения с российской депутацией налажены в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Белорусские депутаты также нацелены на дальнейшее взаимодействие в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Значительную роль в строительстве Союзного государства играет Форум регионов. Думаем, что форум, который состоится в октябре, тоже пройдет успешно. В основном задействованы Минск и Минская область, поэтому депутаты Палаты представителей от этих регионов примут непосредственное участие в его подготовке и проведении", - дополнил он.-0-

Фото Максима Гучека